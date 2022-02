11/02/2022 KL. 13:30

Efter kritik af Kandis-film siger formand for Danske Filminstruktører Christina Rosendahl: »Man kan tillade sig fuldkommen alt i en kunstnerisk dokumentarfilm«

Når instruktøren bag dokumentarfilmen ”Kandis for Livet” betaler for at flyve en fan til Costa del Sol og selv medbringer rekvisitter, er det ikke noget problem, mener formand for Danske Filminstruktører Christina Rosendahl.