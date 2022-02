Natascha Kampusch sidder i en sofa i en luksussuite på et københavnsk hotel.

Hun har tre hvide hovedpuder om sig. En foran i skødet. To andre er trukket ind omkring hofterne som for at skærme hende lidt. Jyllands-Posten er dagens tredje interview for det verdensberømte offer for kidnapning, men hun lader sig ikke mærke af det, for det er hendes selvvalgte job.