»Åh Romeo, Romeo, hvorfor er du Romeo?«

På Aarhus Teater kører prøverne på højeste blus. Alt skal klappe, når teatret har premiere på en ny opsætning af William Shakespeares klassisker Romeo og Julie.

Men hvorfor er fortællingen, som hvert år bliver spillet over hele verden i en øjensynlig uendelighed, stadig relevant i 2022? Og er der en mulighed for, at vi har misforstået stykket?