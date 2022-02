En politiker ringede til Adam Price. Det blev startskuddet til fjerde sæson af "Borgen"

Et pludseligt fund af olie på Grønland skaber problemer for Birgitte Nyborg i rollen som udenrigsminister i den nye sæson af ”Borgen”, som ruller over skærmen medio februar.

I den anledning blev pressen onsdag inviteret inden for i Det Arktiske Hus på Christianshavn til pressemøde med blandt andre hovedforfatter Adam Price, som Jyllands-Posten fangede til en snak om tilblivelsen af, hvad der tegner til at blive endnu et politisk drama i dansk tv-historie.