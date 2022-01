Spotify laver ny corona-mærkning efter kritik fra Neil Young

Mærkningen, der vil blive præsenteret inden for de næste dage, sender lytterne videre til en side med fakta, opdateret information og ”links til pålidelige kilder”, forklarer direktøren.

Det nye tiltag kommer efter kritik fra især musikerne Neil Young og senest Joni Mitchell.

De to rocklegender beskylder Spotify for at tillade spredning af fejlinformation om virusset. De har krævet, at deres musik bliver fjernet fra tjenesten.

Ifølge dem er det sket i podcasten ”The Joe Rogan Experience”, hvor værten, Joe Rogan, angiveligt har spredt fejlinformation om virusset og behandling af det.