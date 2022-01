Det erkender han, efter at en undersøgelse af arbejdsmiljøet på Arken har afsløret, at medarbejderne har oplevet ydmygelser, trusler, uønsket seksuel opmærksomhed og råbende irettesættelser.

»Helt klart. Når det bliver sagt, at det er sådan, så er det sådan. Det er klart, at vi er alle sammen i en læreproces, det er jeg selvfølgelig også,« siger Christian Gether.

Er det også din opfattelse, at du ikke har haft den tæthed med organisationen, som du burde have haft?

»Vi er inde i en rigtig god helingsproces. Jeg lytter meget til, hvad jeg får at vide fra medarbejderne og forsøger at få det implementeret i det daglige arbejde,« siger Christian Gether.

klagerne var udokumenterede og grundløse, og oplyste, at ledelsen ikke ville besvare dem. Museet skiftede dog hurtigt kurs. Der blev indgået fratrædesesaftale med den leder, klagerne primært var rettet mod, og konsulentfirmaet Crecea blev sat til at undersøge arbejdsmiljøet.

i november afsløre, at 20 anonyme medarbejdere havde klaget til Arkens ledelse og bestyrelse over et »psykisk terroriserende« arbejdsmiljø præget af trusler, nedsættende og sexistiske bemærkninger og manipulation. Klagen var rettet mod en leder i laget lige under Christian Gether. Kort efter fratrådte den pågældende leder og konsulentfirmaet Crecea blev sat til at gennemføre en undersøgelse af arbejdsmiljøet.

Martin Mølholm, lektor på Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet og arbejdslivsforsker, mener, at meget tyder på, at der er grund til kritik af Arkens ledelse.

Tirsdag oplyste Arken, at undersøgelsen viser, at halvdelen af Arkens godt 100 ansatte gennem 18 måneder har været vidne til krænkende handlinger, bl.a. »truende adfærd, fratagelse af arbejdsopgaver, tidspres, direkte/indirekte trusler om fyring og uønsket seksuel opmærksomhed«. Undersøgelsen, som Jyllands-Posten har fået adgang til, viser bl.a., at 32 pct. af medarbejderne har oplevet at blive ydmyget eller gjort til grin på arbejdspladsen og 30 pct. har oplevet at blive råbt ad eller være mål for vrede eller ”raserianfald”.

»Hvis det er sådan, at flere medarbejdere har oplevet det her flere gange over længere tid, så vil jeg sige, at ledelsen har et overordentligt stort ansvar for, at det overhovedet har kunnet få lov til at udvikle sig og sætte sig i kulturen,« siger han.

»Man kan ikke fralægge sig ansvaret og sige: ”Det har jeg ikke lagt mærke til eller hørt om”, for så er der noget galt. Så er ledelsen ikke tæt nok på og har ikke et tilstrækkeligt tillidsfuldt forhold til de ansatte og arbejdsmiljøorganisationen,« vurderer han.

Problemer ikke løst

Christian Gether påpeger, at han er gået i tættere dialog med medarbejderne efter at arbejdsmiljøproblemerne er kommet frem i lyset, bl.a. fordi der er fjernet et lederlag mellem ham og medarbejderne.

»Man kan ikke sige, at alle problemer er løst nu, det tager noget tid. Man skal prøve at finde sig til rette i den nye situation, som er, at der er kommet en hel masse arbejdsmiljømæssige problemer frem. På den anden side er det udtryk for et fantastisk engagement fra medarbejderne, at de er så ærlige og kommer frem med deres kritikpunkter, så vi kan løse dem i fællesskab,« siger Christian Gether.

At man ikke har været tæt nok på organisationen er vel ikke en rar erkendelse at gøre sig som øverste chef?

»Jeg synes, det er rart, at jeg får det at vide, og at vi har sat en proces i gang. Det er udtryk for et dynamisk og engageret medarbejderhold, og at vi selvfølgelig tager problemerne alvorligt og tager dem op med det samme,« siger Christian Gether.

Arkens bestyrelsesformand, Eva Hofman-Bang, mener, at mange af problemerne allerede er taget under behandling.

»Der er en del røde flag i undersøgelsen, men der er ikke voldsomme usete forhold. Problemerne er blevet set, fortalt – og mange af dem taget hånd om,« udtalte hun tirsdag i en pressemeddelelse. Det er ikke lykkedes at få en uddybende kommentar fra bestyrelsesformanden.

Ikke opgaven voksen

Crecea, der tidligere har afdækket ledelsesmæssige problemer på kunstmuseet Aros, hvilket sidste år førte til, at direktør Erlend Høyersten forlod museet, vil ikke kommentere undersøgelsen af Arken.

Arbejdslivsforsker Martin Mølholm mener, at der er tegn på en usund ledelsesstil på Ishøj-museet.

»Der er noget, der gør, at sådan noget (problematisk arbejdsmiljø, red.) kan finde sted lige for næsen af ledelsen, uden at den opdager noget. Det er absolut ikke et sundhedstegn. Så er der et eller andet sted, ledelsen ikke har været sin opgave voksen,« siger Martin Mølholm.