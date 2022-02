27/02/2022 KL. 13:45

For abonnenter

»Vi har en klar politik om aldrig nogensinde at sige undskyld«

De bliver ofte beskyldt for at være for grove i deres humor. Men Rasmus Bruun og Frederik Cilius er ikke for grove. Det er verden omkring dem, der er for sart, siger de. I weekenden går de to komikere bag satirefænomenet "Den Korte Radioavis" på scenen med et erklæret mål om at ruske op i tidens tåbeligheder. Og vælte mindst én minister.