Prikkerunde i DR: Nu har flere hundrede medarbejdere fået fyreseddel

Her til morgen ringede telefonerne i DR Byen.



Det er i dag, at medarbejderne har fået svar på, om ledelsen har i sinde at fyre dem i den store sparerunde, som er udløst af det nye medieforlig.



Op mod 400 stillinger i hele DR ventes at skulle nedlægges, og det sætter sit tydelig præg på stemningen i DR Byen.



»Det er en benhård dag. Vi er alle sammen berørte af det. Også jeg selv,« fortæller fællestillidsmand for journalisterne i DR, Henrik Friis Vilmar.

Prikkerunden er nu overstået, skriver journalisten.dk. Medarbejderne havde fået besked på at sidde klar ved telefonerne mellem kl. 8 og 11 , så deres nærmeste chef kunne ringe dem op, hvis de er blandt de ”sindede” − det vil sige de folk, som ledelsen har i sinde at fyre.

Helt op til deadlinen har tillidsfolkene arbejdet på at nedbringe antallet. Det er lykkes at få omplaceret omkring 20 medarbejdere, der var i fare for at blive afskediget, og samtidig har et par og 20 andre journalister fået frivillige fratrædelser.

»Der blev forhandlet til det sidste i går. Vi vurderer, at det har afværget omkring 35-40 afskedigelser på journalistområdet,« siger Henrik Friis Vilmar.

Først når alle de såkaldte ”sindesamtaler” er overstået i løbet af dagen, vil DR-ledelsen melde det samlede fyringstal ud.

Medieforliget, som er indgået af regeringen og Dansk Folkeparti, betyder, at DR skal skære knap 20 pct. af budgettet over de kommende fem år. Det svarer til besparelser for 420 mio. kr. årligt.

Spareplanen betyder konkret, at DR går fra seks til tre tv-kanaler. DR 3 og DR Ultra vil fra 2020 være rene digitale, mens DR K lukker som selvstændig kanal og bliver lagt sammen med DR 2.



Antallet af radiokanaler går fra otte til fem, når P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz lukkes fra 2020.

Samtidig forsvinder en lang række programmer herunder Sundhedsmagasinet, Kulturmagasinet Gejst, Antikduellen, Guld i Købstæderne og Langt fra Borgen.

DR2 Dagen lukker fra nytår, og de små tv-aviser kl. 17.50 og 19.55 på DR1 sløjfes fra 2020, ligesom de daglige sportsnyheder på tv udgår.

Cykelløbet Tour de France og Champions League-håndbold bliver også fortid på DR. Også DR’s prisvindende databaseredaktion bliver nedlagt.

Sparekniven skærer dybest på områderne sport, underholdning, livsstil og udenlandsk fiktion. Til gengæld friholdes blandt andet Dokumentar og TV Drama helt for nedskæringer.