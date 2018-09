DRs spareplan: Disse kanaler og programmer bliver lukket

DR har tirsdag annonceret en omfattende spareplan, som kommer til at koste 375-400 stillinger.

Spareplanen er en konsekvens af det seneste medieforlig, hvor DR blev pålagt at spare 20 procent på budgettet.

Det vil få betydning for en række programmer og kanaler, der lukker.

Her kan du få et overblik, over hvilke kanaler og programmer som kommer til at blive påvirket af spareplanen:

Programmer:

* De korte udgaver af tv-avisen på DR1, der sendes klokken 17.50 og 19.55, nedlægges.

* "Sundhedsmagasinet" og "Kulturmagasinet Gejst" lukker i 2019. "Langt fra Borgen" lukker også.

* Der siges farvel til en række livsstilsprogrammer, herunder "Antikduellen" og "Guld i købstæderne", som der ikke laves nye udgaver af efter 2018.

* "DR2 Dagen" lukker allerede i år.

* De daglige sportsnyheder på tv udgår og vil fremover kun være at finde online på dr.dk.

* Sportsbegivenheder rammes også af sparekniven. Cykelløbet Tour de France og Champions League-håndbold forsvinder fra DR.

* Den særskilte radiodrama lukkes på radioen.

* Fra 2019 vil der blive sendt mindre fredagsunderholdning.

Kanaler:

* DR Ultra og DR3 skal fra 2020 ikke længere sendes på tv, men udelukkende være et rent digitalt tilbud.

* DR K og DR2 lægges sammen til én kanal under navnet DR2.

* De tre radiokanaler P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz lukkes fra 2020. Noget af musikken og formidlingen flyttes til andre radiokanaler, mens andet kan komme som podcasts.

Kilde: DR.