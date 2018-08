Nationalmuseet skal fyre op mod 40 ansatte

Medarbejdere på Nationalmuseet har torsdag modtaget meldingen om, at museets varslede fyringsrunde vil finde sted den 11. oktober og omfatte mellem 35 og 40 ansatte.

Det oplyser museet i en pressemeddelelse.

Fyringsrunden sker dels som følge af regeringens krav om et omprioriteringsbidrag, der reducerer museets bevilling med 2 pct. om året, og dels pga. en ny magasinbygning og omlægninger af fjernvarme og it, oplyser museet.

»Jeg er dybt berørt over udsigten til at skulle tage afsked med dygtige medarbejdere på museet. Jeg har længe efterlyst en udløbsdato for 2 pct.-besparelserne, og derfor er det meget positivt, at regeringen i sit finanslovsudspil vil føre besparelserne tilbage til kulturområdet i 2022,« siger Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev, i pressemeddelelsen.

Museumsdirektør: To punkter i finanslovsforslaget giver håb for fremtiden

Museet skal samlet set de næste tre år finde besparelser for 30 mio. kr. på de årlige budgetter. Det er lykkedes at finde halvdelen af beløbet på driften, men resten af pengene er museet nødsaget til at finde ved at fyre op mod 40 af de ca. 700 ansatte.

»Med den nuværende spareplan sikrer vi museets økonomi frem til udgangen af 2021, og vi gør det muligt at udvikle museets tilbud til glæde for danskerne. Men det gør det desværre ikke lettere for dem, der bliver ramt dette efterår,« udtaler Rane Willerslev.

Nationalmuseet har et årligt budget på omkring 350 mio. kr., hvoraf det statslige tilskud udgør 210 mio. kr. Det resterende beløb tjener museet gennem bl.a. entréindtægter, butikssalg og eksterne bevaringsopgaver.