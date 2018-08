Forlag: Benny Andersen var humor og tristesse

Nationalskjalden Benny Andersen havde en rummelighed og et klart blik for det tragiske blandet med et humoristisk strejf.

Det siger direktør Morten Hesseldahl fra Gyldendal, som var forlag for forfatteren og digteren, der døde torsdag eftermiddag.

- Han var den bedste udgave af, hvad det vil sige at være dansk. Han kunne favne både det sørgelige og det komiske i ganske få sætninger, så man sidder med en form for tristesse, siger han.

- Men også en form for optimisme og glæde ved livet, når man har læst ham. Det er der meget få, der kan med den præcision, det bliver et meget stort savn, siger han.

Mange vil huske forfatteren for børneserien "Snøvsen" eller "Svantes viser", som han turnerede rundt med sammen med vennen Povl Dissing.

Digter og forfatter Benny Andersen er død

Han efterlader digtsamlinger, noveller og meget andet, som har gjort ham til en af de mest læste og sungne kunstnere.

Forfatteren formåede at komme helt ud i stuerne med sine digte og lyrik og gøre det folkekært, hvilket få har formået som ham.

- Han tager dagligdags vendinger og drejer det og får så pludselig det ekstraordinære frem, som "fugle flyver i flok, når de er mange nok". På den måde får vi andre øjnene op for noget, vi måske ikke har set, siger Morten Hesseldahl.

JP's litteraturredaktør: Benny Andersen var en af de helt store - og måske den sidste af sin slags Benny Andersen kan være den sidste folkekære lyriker, som Danmark kommer til at få, lyder vurderingen.

Litteraturredaktør Jes Stein Pedersen fra Politiken husker Benny Andersen som en arbejderdreng og hyggepianist i sin ungdom, hvilket satte spor på hans kunst resten af livet.

- Han kom fra neden og var en arbejderdreng, som i starten havde svært ved at tro på sig selv som digter. Han havde en særlig udstråling med sympatisk almindelighed, som jeg tror kom fra, at han ikke tog sit eget liv som digter for givet.

- Det var ikke en selvfølge. Han måtte have et ordentligt klap på skulderen og et skub i ryggen af forfatteren Klaus Rifbjerg for at tro på, at han skulle blive ved som digter, siger han.

Jes Stein Pedersen uddyber, at Benny Andersen er blevet omtalt som "den femte evangelist".

- Han var en blanding, der mestrede det danske sprog på skrift, men også på lyd og i sang. Det helt særlige for ham var, at det ganske ofte endte med at blive digte, der kunne synges, siger han.

Ifølge Jes Stein Pedersen blev Benny Andersen så kendt og elsket, netop fordi han satte musik til sine digte.