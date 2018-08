Medie: Dansk balletikon dømt for spirituskørsel i USA

Den tidligere danske chef for New York City Ballet, Peter Martins, er blevet dømt for spirituskørsel.

Det skriver USA Today.

Den 71-årige dansker blev sigtet og anholdt 29. december 2017 i byen Ardsley i staten New York, efter at politiet i Ardsley blev kaldt ud til et trafikuheld med tre biler involveret.

Hans sag var for retten i Ardsley Village Court 7. august. Han er blevet dømt til at betale en bøde på 650 dollar - svarende til omkring 4300 kroner.

Ifølge USA Today har danskeren ikke været at træffe tirsdag, mens hans advokat har nægtet at udtale sig om sagen tirsdag.

Tidligere på året trak Peter Martins sig fra jobbet som chef for New York City Ballet, efter at han blev beskyldt for sexchikane.

Han gik fri af anklagerne om sexchikane, efter at en ekstern undersøgelse fandt, at anklagerne ikke kunne underbygges.

Avis: Dansk balletikon er sigtet for spritkørsel

Det er ikke første gang, at danskeren er blevet dømt for spirituskørsel i USA.

I 2011 erkendte han sig skyldig i at køre påvirket i byen Yonkers lidt nord for New York.

Den 71-årige Martins har i tre årtier stået i spidsen for det verdensberømte balletkompagni i New York. Han fik sin debut på Det Kongelige Teater i 1964, og tre år efter blev han solodanser.

Han blev i en alder af bare otte år optaget på Det Kongelige Teaters Balletskole.