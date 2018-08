Jyllands-Posten har fundet sin nye kulturredaktør

Når Jyllands-Posten fremover skal dække hele landets kulturliv med base i den jyske hovedstad, bliver det med en ny mand ved roret.

Han hedder Steffen Moestrup og kan fra den 1. november kalde sig kulturredaktør på avisen. Vejen til den stilling er belagt med en række andre faglige erfaringer. Den 40-årige Moestrup, der er uddannet journalist, har nemlig en kandidatgrad i medievidenskab samt en bachelorgrad i filosofi, antropologi og filmvidenskab i rygsækken.

Dertil har han undervist på Københavns Universitet, Aarhus Universitet og på Danmarks Journalisthøjskole, ligesom han har haft sit eget tv-produktionsselskab og beskæftiget sig med såvel klassisk journalistik som anmeldelser. Han har bl.a. arbejdet freelance for Kristeligt Dagblad, Politiken, Information og ikke mindst for nærværende avis.

Jyllands-Posten samler sin kulturredaktion i Aarhus

Som nuværende eller fremtidig læser af Jyllands-Posten kan man se frem til en kulturdækning, som under Moestrups ledelse bliver både kritisk og nysgerrig.

»Det må aldrig blive for blødt, for så ender kulturdækningen som en parentes i journalistikken. Kulturjournalistikken i Jyllands-Posten skal være et potpourri af genrer og stilarter. Den skal inspirere, udfordre og skabe grobund for debat og refleksion. Og så skal den altid være velfortalt, gerne med et kreativt twist,« fortæller han.

Og det bliver rigtig godt. Det må man forstå på Jyllands-Postens ansvarshavende chefredaktør, Jacob Nybroe.

»Med Steffen Moestrup får vi et menneske, der på den ene side er en kapacitet med ekstrem stor viden - både i praksis og på et teoretisk niveau. På den anden side en mand, som på ingen måde er prætentiøs eller gør kulturen sværere, end den er. Han er hug-og-stikfast i sin overbevisning om, at kulturen fortjener samme oprigtige, kærligt kritiske interesse og journalistik som resten af samfundet,« siger chefredaktøren.

Planen om at samle Jyllands-Postens kulturkræfter i Aarhus blev præsenteret i foråret. Og selvom journalisterne fremover vil have fødderne solidt plantet i midtjysk muld, betyder det ikke, at avisen skal være mere provensiel, varsler den nye kulturredaktør.

»Snarere skal vi komme tættere på resten af verden, og det mener jeg netop er muligt ved at frigøre os fra København,« siger Moestrup, der deler den overbevisning med sin nye chefredaktør.

»Med respekt for den dannelse, som den etablerede "billetkultur" trækker med sig i form af de klassiske kunstarter, så skal vi udvide kulturbegrebet, så det dels omfatter hele landet, dels omfatter det liv og den kultur, som både samler og skiller os ad. Kulturjournalistikken kan noget i den eksistentielle samtale og diskussion, og vi skal sikre, at den i Jyllands-Postens fortolkning er både nysgerrig, kritisk og tilgængelig. Vi skal være relevante, og vi skal fortsat være på vagt overfor det indforståede og benovede,« siger Nybroe.

Steffen Moestrup bor med sin hustru og børn på Trøjborg i Aarhus og er i øjeblikket i færd med at afslutte et ph.d-stipendiat på Københavns Universitet. Når den nuværende kulturredaktør, Peter Rosendal, overleverer stafetten i november, fortsætter han selv på avisen som søndagsredaktør.