Lady Gaga undskylder for at kalde models død for selvmord

Popstjernen Lady Gaga undskylder nu for at have været for hurtig på tasterne på Twitter, hvor hun kaldte den skelettatoverede model Rick Genests død for selvmord.

»Jeg ville på ingen måde drage en uretfærdig konklusion, « skriver hun på sin Twitter-profil.

Her fortæller hun, at den hurtige reaktion skyldtes chokket over nyheden:

»Kunsten vi lavede var hellig for mig, og jeg var emotionel. Han var en utrolig kunstner, og hans kunst og hjerte vil leve videre.«

Rick Genests manager, Karim Leduc, tvivler på, at det var selvmord, fortæller han til USA Today. Han mener derimod, at det var en ulykke. Han udtaler også, at obduktionen ikke viste tegn på stoffer.

Politiet efterforsker den kun 32-årige Rick Genests dødelige fald fra sin lejlighedsbalkon i Montreal som selvmord, men dødsårsagen er endnu ikke slået fast.

Rick Genest er kendt som 'Zombie Boy' pga. skelettatoveringer over hele kroppen og i ansigtet. Han har bl.a. optrådt på magasinsiderne i Vogue og GQ. Genest slog igennem på skærmen i Lady Gagas musikvideo "Born this Way" og var ansigt for Jay-Z's tøjmærke Rockawear.

Umiddelbart efter hans død skrev Lady Gaga bl.a., at man bør tale mere åbent om psykiske problemer og søge hjælp. Hun har siden slettet sine tweets.

