'Zombie Boy' Rick Genest er død

Den canadiske model Rick Genest, kendt som 'Zombie Boy', er fundet død i sin lejlighed i Montreal, skriver BBC.

Rick Genest er kendt for sine skelettatoveringer, der dækker hele hans krop inklusiv en fuld skelettatovering i ansigtet. Han har medvirket i reklamer og magasiner som GQ og Vogue og er ansigtet for Jay-Z's tøjmærke Rockawear.

Han blev for alvor kendt i popstjernen Lady Gagas musikvideo 'Born This Way' fra 2011.

Rick Genest døde seks dage inden sin 33 års fødselsdag. Ifølge politiet var selvmord årsagen til dødsfaldet. Lady Gaga kalder hans død for 'mere end ødelæggende' og opfordrer til at tale mere åbent om mental sundhed.

Hun postede et billede af sig selv og Rick Genest på sin twitterprofil, hvor hun skriver: »Vi skal arbejde hårdere på at ændre kulturen og bringe mental sundhed frem i lyset for at fjerne stigmaet og snakke om det«.

Lady Gaga opfordrer til, at hvis man lider, skal man søge hjælp i dag. »Vi skal redde hinanden,« skriver hun i sin twitterpost og opfordrer også andre til at gribe ind.