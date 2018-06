Alkoholfri øl bliver revet væk på Northside

En kold, blå dåse findes frem fra køleskabet bag baren. Med en et lysere blå bånd om midten og navnet "Nordic" på, bliver indholdet hældt over i et plastikkrus og serveret til en af de mange tørstige gæster på den aarhusianske festival Northside.

Øllen er speciel, da den er alkoholfri, og dermed ikke blandt de foretrukne for de fleste festivalgæster. Men festivalens baransvarlig Lars Keiding fortæller, at salget af den alkoholfrie Carlsberg Nordic går bedre end forventet.

Top 10 mest solgte alkoholfri øl i Danmark Carlsberg Nordic Gylden Tuborg Super Light Royal Free Bavaria alkoholfri Carlsberg Nordic Hvede Aldi alkholfri Erdinger alkoholfri Svaneke Bryghus alkoholfri Dr. Oetker alkoholfri Heineken 0,0

»Allerede da vi gjorde status torsdag aften, kunne vi se, at vi blev nødt til at bestille flere Nordic. Det vil sige, at vi allerede torsdag havde solgt alt det, vi forventede at sælge på hele festivalen,« siger han.

Lars Keiding fortæller også, at festivalen allerede i fjor fik mange henvendelser på de sociale medier med efterspørgsel efter alkoholfri øl.

Dermed falder Northside også ind i en generel tendens i samfundet. Tal fra Nielsen Data viser, at både mængden og værdien af solgte alkoholfri øl er steget markant i marts, april og maj, sammenlignet med de tre måneders salg de seneste to år.

Hos Carlsberg ser produktchef for Carlsberg Nordic Christina Aniko Földes den udvikling som en kombination af bedre bryggemetoder og den aktive livsstil, som mange gerne vil leve i dag.

»Tidligere havde alkoholfri øl ry for at smage dårligt, og det var mere af nød end af lyst man drak det. I dag er alkoholfrie øl begyndt at smage godt og et aktivt tilvalg. Det hænger sammen med den aktive og sunde livsstil, som mange lever i dag. Man vil gerne være social, men gider måske ikke tømmermændene næste dag eller vil bare gerne undgå alkohol. Og når man fx er til festival, så er det nu en gang sjovere at skåle i øl end i vand.«

På Northside er Lars Keiding ikke i tvivl om, at det at festivalen i år begyndte torsdag i stedet for fredag som tidligere har spillet ind. Flere folk har haft arbejde dagen efter, så de har ikke haft lyst til at drikke sig fulde.

Det gælder eksempelvis for aarhusianske Lorena Roman, som fredag var i Tuborgs Ølhave på festivalen for at købe en Nordic. Men arbejdet var ikke den eneste grund.

»Jeg er måske gravid, så jeg vil gerne undgå alkohol. Med alkoholfri øl kan jeg nyde festivalen uden at skulle give afkald på øl, som lidt hører sig til,« sagde hun.

Blandt de andre gæster, som købte en Nordic på festivalen var engelske Lucy, som ikke har drukket alkohol i 20 år.

»Jeg har taget et valg om ikke at drikke alkohol, men jeg elsker smagen af øl. Jeg gider ikke drikke cola eller lemonade. Jeg vil have smagen af øl, og det er fantastisk at man stadig kan få den, uden at drikke sig fuld.«