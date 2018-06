Den verdenskendte TV-kok og eventyrer Anthony Bourdain er død

Anthony Bourdain, verdenskendt kok, eventyrer og TV-mand, er død i en alder af 61 år.

Dødsfaldet bekræftes af CNN, hvor Anthony Bourdain var ansat. Der er tale om et selvmord, oplyser netværket.

»Det er med stor sorg, at vi kan bekræfte, at vores ven og kollega, Anthony Bourdain, er død,« hedder det i en udtalelse.

»Hans kærlighed for eventyr, nye venner, god mand og drikke og de bemærkelsesværdige historier fra hele verden gjorde ham til en unik historiefortæller«

»Hans talent stoppede aldrig med at overraske os, og vi kommer til at savne ham meget. Vores tanker og bønner går til hans datter og familie i denne ufatteligt svære tid,« skriver CNN..

Danske TV-seere vil nok kende Anthony Bourdain fra hans nysgerrige og indlevende mda- og rejseprogrammer »Smag på...« (Anthony Bourdain: No Reservations), som DR har vist. I Danmark har han blandt andet besøgt Restaurant Noma.

Også Japan, Kina, Vietnam, Congo, Libyen, Peru og Rusland er blevet besøgt for bare at nævne nogle få af de talrige lande, han smagte på i løbet af seriens 11 sæsoner.

CNN-stjerne roser dansk restaurant til skyerne

Anthony Bourdain døde fredag i Frankrig. Her var han ved at optage endnu et afsnit af sin prisvindende CNN-programserie, da en nær ven fandt ham død på hans hotel fredag morgen.

Anthony Michael Bourdain blev født i New York i 1956, men gjorde det til sit kald at rejse verden rundt for at nedbryde barrierer og udbrede kendskabet til madkunst fra hele kloden.

Han blev udlært som kok i 1978 og arbejdede på forskellige restauranter, inden han for alvor blev verdenskendt i 2000, da han udgav bestsellerbogen »Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly«. Hans TV-programserier tæller titler som »A Cook's Tour«, »No Reservations« og senest »Parts Unknown« på CNN.

Undervejs har han skrevet flere bøger og artikler, og som debattør har han blandt andet advokeret for bedre arbejdsforhold for køkkenpersonale og marginaliserede befolkningsgrupper.

Bourdain efterlader sig en datter og to eks-koner.