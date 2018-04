Det kan være vanskeligt at give den gas på Orange Scene, hvis man er gravid i niende måned.

Det har den amerikanske rapper Cardi B måtte sande, og hun har derfor aflyst sin koncert på Roskilde Festival den 4. juli. Den kvindelige rapper, der var en af festivalens absolutte hovednavne, er sat til at skulle føde lige omkring årets festival, der finder sted på Roskilde Dyreskueplads fra den 30. juni til den 7. juli.

Det skriver Roskilde Festival i en pressemeddelelse mandag.

»Der har været rygter om Cardi B's graviditet i et stykke tid, men nu er de ikke længere bare rygter, og hun er sat til tiden omkring årets Roskilde Festival. Vi ønsker Cardi B og hendes forlovede, Offset, alt det bedste med deres første barn, siger programchef Anders Wahrén og tilføjer:

»Det efterlader, selvfølgelig, et hul i vores program onsdag den 4. juli, som vi nu arbejder på at erstatte.«

Rapstjernen Cardi B brød for alvor igennem på den internationale musikscene sidste år med nummeret Bodak Yellow.

Hun offentliggjorde sin graviditet i weekenden, da hun medvirkede i underholdningsprogrammet Saturday Night Live. Efterfølgende delte hun et billede på sin Instagram-profil, hvor hendes gravide mave ikke er til at overse.

»Den kærlighed, jeg modtager, er overvældende. Jeg kan ikke takke jer nok for altid at finde tid til at dele jeres støtte,« skriver hun i opslaget.

De øvrige hovednavne på årets Roskilde Festival er blandt andre Eminem, Bruno Mars, Dua Lipa, Gorillaz, Khalid, Massive Attack, Nephew og Nick Cave & The Bad Seeds.