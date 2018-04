Nu er filmen her: 100 danske skuespillere genfortæller #MeToo-oplevelser

Danmark har indtaget en uheldig førsteplads. Vi er det land i Europa, hvor flest kvinder inden for de seneste 12 måneder har været udsat for sexchikane. Ifølge en undersøgelse lavet af Violence Against Women er hele 37 procent af alle danske kvinder blevet seksuelt krænket inden for det seneste år - både på jobbet og i deres fritid.

Den danske filmbranche har nu taget #MeToo-stafetten op og lancerer mandag en ny film, hvor 100 skuespillere hver genfortæller én enkelt #MeToo-beretning fra kvinder og mænd, som angiveligt har oplevet seksuelle krænkelser.

Det er filmselskabet Meta Film, der står bag filmen, og flere af de i alt 100 videoer bliver vist mandag under en politisk høring om sexichane arrangeret af ligestillingsminister Karen Ellemann (V) og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Debat: MeToo-anklager på et forfejlet grundlag

»#MeToo har vist os, at seksuel chikane foregår i et omfang, vi slet ikke havde forestillet os. Og er indhyllet i et tæppe af tabuer. Nu er tiden kommet til at bryde tavsheden. Det er tid til at bakke op om dem, der siger fra. Tid til at påtage os et fælles ansvar for en kulturændring, uanset om vi er arbejdsgiver, arbejdstager eller politiker. Derfor kan jeg kun bakke op om Meta Films initiativ. Vi skal have brudt tabuet endegyldigt og få drøftet, hvordan vi kombinerer det danske frisind med respekt for hinandens grænser, samtidig med at vi værner om retssikkerheden,« siger Karen Ellemann (V).

Meta Louise Foldager Sørensen, der er direktør i Meta Film, har selv oplevet flere seksuelle krænkelser i sit liv. Det er dog ikke noget, hun tidligere har skænket en tanke. I thver fald ikke før #MeToo-bølgen begyndte at rulle.

Teaterinstruktører: Pas på, at #MeToo ikke bliver en hetz Svensk selvmord får to teaterinstruktører til at råbe vagt i gevær

»Det gik pludselig op for mig, at hvis mit niveau af #MeToo-oplevelser er ’normalt’, så har langt de fleste kvinder jo en lignende række af #MeToo oplevelser bag (eller foran) sig. Og pludselig så jeg for mig, hvordan alle kvindernes #MeToo-historier til sammen tegner et billede af vores kultur. En kultur hvor sexisme, sexchikane, seksuelle krænkelser er ’almindeligt’ i kvindelivet, og at det jo slet ikke er acceptabelt, som en del af vores moderne kultur i den vestlige verden,« siger Meta Louise Foldager Sørensen.

Hun forklarer, at hun ikke synes det er mærkeligt, at der stadig findes en skævvridning i samfundet når det kommer til forholdet mellem kønnene, fordi kvinders ligestilling først inden for de seneste 100 år er kommet på dagsordenen.

Blog: #MeToo æder sine egne døtre og sønner

»Med vores projekt anklager vi derfor ikke nogen for at være skyldige i denne skævvridning. Vi anklager ikke mændene som værende de skyldige. Vi anklager ikke kvinderne som værende ofre. Vi beskriver en kultur, som vi alle er en del af,« forklarer hun.

Filmen, der har premiere mandag på websitet dkmetoo.dk, byder på historier fra både parkeringsvagten, professoren, den studerende, rengøringshjælperen, psykologen, spejderen, asylansøgeren og lægen samt hverdagshistorier fra privatsfæren. Historierne er indsamlet med hjælp fra forskellige krisecentre, Dansk Kvindesamfund og fagforeninger som bl.a. LO.

Kvinfo-direktør efter ”Metoo”: »Der er en indgroet sexistisk kultur i vores samfund« Hvad er status på den danske kvindekamp anno 2018?

Blandt de 100 indvolverede skuespillere finder man stjerner som Birgitte Hjort Sørensen, Anne-Grethe Bjarup Riis, Claes Bang, Mia Lyhne og Jesper Christensen. De indsamlede #MeToo-fortællinger er gjort anonyme, så der fremgår hverken navne på personer eller specifikke arbejdspladser.