Oliver Bjerrehuus skal synge og danse: Han går efter Viktors Anja

Den 42-årige realitystjerne og model Oliver Bjerrehuus får sin skuespillerdebut i musicaludgaven af filmklassikeren ”Kærlighed ved første hik". Musicalen får premiere den 20. september i Tivolis Koncertsal, og skal derefter på turné rundt om i landet. "Kærlighed ved første hik" er baseret på historien om Anja og Viktor og deres gryende forelskelse og kærlighed.

Oliver Bjerrehuus skal spille playboyen Topper, der bejler til den voksne Anja.

»Han er en vaskeægte luksushippie med en hang til tantra-yoga, eksotiske tatoveringer og en stor svaghed for Anja i skikkelse af Sofie Lassen-Kahlke,« forlyder det i en pressemeddelelse. Også Robert Hansen er med på scenen, som »den ældre udgave« af Viktor, der ligesom Anja er blevet cirka 40 år.

Oliver Bjerrehuus, der har en lang modelkarriere bag sig, skal i rollen både danse og synge, forlyder det. Han har tidligere forsøgt sig med at danse, da han i 2008 var deltager i den første udgave af ”Vild med dans”. Den gang gik det ikke så godt. Oliver Bjerrehuus røg sammen med sin partner, Viktoria Franova, ud af konkurrencen som det første par.

Udover Oliver Bjerrehuus er der også sat navn på de to unge skuespillere, der skal spille de store roller som de unge udgaver af et af Danmarks formentlig mest populære kærestepar.

Musicalen udspiller sig nemlig i to tidsplaner. Dengang i 1999 hvor Viktor mødte sin Anja for første gang – og i 2018, hvor midtvejskrisen har indfundet sig i parforholdet. Hver for sig drømmer Anja og Viktor sig tilbage til den sommer, hvor de var unge og forelskede.

Flere hundrede unge har været til audition til rollerne som de unge Anja og Viktor. Valget faldt på den 27-årige Nicolai Jensen som Viktor og den 23-årige Anna Clara Sachs Leschly som Anja.

Både Sofie Lassen-Kahlke og Robert Hansen er med i musicaludgaven af "Kærlighed ved første hik". De spiller den ældre udgave af parret. Foto: PR

Nicolai Jensen har kun begrænset skuespillererfaring, senest i et par ungdomsteaterforestillinger for 10 år siden i Kalundborg, men overbeviste instruktør Peter Langdal og hele dommerpanelet om, at han var den helt rigtige til rollen. Anna Clara Sachs Leschly har derimod haft mindre roller i film som ”Askepop – The Movie”, ”Familien Gregersen”, ”Krummerne – Så er det jul igen”, ”Karla og Katrine”, ”Bora Bora” samt DR1 s dramaserie ”Ørnen”, og med rollen som Anja er hun klar til sin første deciderede hovedrolle.

Den romantiske komedie ”Kærlighed ved første hik - The Musical" er baseret på Regnar Grastens biografhit og Dennis Jürgensens roman. Der er sat 60.000 billetter i forsalg, fortæller arrangørerne.

Udover Robert Hansen og Sofie Lassen-Kahlke medvirker også kendinge fra filmklassikeren som Joachim Knop og Karl Bille i forestillingen.