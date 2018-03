Medina er dømt for narkokørsel: »Det kan skabe mere sympati fra hendes fans«

Popstjernen Medina er fredag blevet dømt for at have kørt bil med både kokain og alkohol i blodet tilbage i juli 2017.

Retten i Helsingør har afgjort, at hun som straf skal betale en bøde på 43.500 kroner, og at hun får en ubetinget frakendelse af sit kørekortet i tre et halvt år.

Ifølge Niels Ulrik Sørensen, der er lektor ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, er dommen dog ikke udelukkende en streg i regningen for den 35-årige popstjerne.

Medina er blevet dømt for at have kørt med kokain og alkohol i blodet

»Der er givetvis nogle, der bliver skuffede og berørte, men først og fremmest tror jeg, at det vil afføde diskussioner blandt hendes fans om, hvem Medina er som menneske, hvorfor hun gjorde det, og hvordan hun har det. Det kan sagtens være med til at understøtte fansenes sympati for hende og styrke oplevelsen af menneskelighed,« forklarer han.

Medina, der for nylig ændrede navn til Frederikke Hansen, bliver af mange unge mennesker set som et stort idol og en rollemodel. Den mest dedikerede gruppe af fans har givet sig selv navnet Medivas, og de følger pop-stjernen i tykt og tyndt.

Ifølge Niels Ulrik Sørensen er der dog i dag en anderledes fankultur, end der tidligere har været, fordi fans meget nemt kan komme i kontakt med deres idoler på de sociale medier. Derfor har de ofte et mere nuanceret billede af deres idoler, end det tidligere har været tilfældet, og de oplever dem ikke nødvendigvis som ufejbarlige.

Folkekirkens Nødhjælp har stoppet samarbejdet med Medina efter dom

»Stjerner som Medina repræsenterer en drømmeverden, og hendes liv er mere ekstremt end andre menneskers liv på rigtig mange områder. De kendte har altid taget stoffer og levet i en anden verden, der er mere farlig og glamourøs, men jeg tror ikke, at der hersker en en-til-en forståelse blandt fansene om, at man skal tage stoffer eller køre spritkørsel, bare fordi Medina gør det,« siger Niels Ulrik Sørensen.

Medina har flere end 360.000 følgere på Instagram og flere end 418.000 mennesker har liket hendes profil på Facebook. Det vidner om, at Medina har en massiv fanskare, der følger med i hendes mindste bevægelser, og Niels Ulrik Sørensen forklarer, at at hændelsen nok primært spiller en rolle for de yngste fans.

»De har givetvis et mindre distanceret forhold til hende og drømmer sig ind i hendes verden og det liv, hun ser ud til at leve, så selvfølgelig kan det godt virke som et svigt af deres tillid,« siger han.

Medina undskylder kokainkørsel: »Jeg angrer dybt og er flov«

»Men det hele afhænger af, hvordan Medina kommer til at forholde sig til det her, om hun går i dialog om hændelsen, og om hun vil hjælpe sine fans med at bearbejde det. Hun skal selvfølgelig være opmærksom på sin rolle og sin store indflydelse.«

Fredag kom det frem, at Folkekirkens Nødhjælp har droppet samarbejdet med Medina som konsekvens af dommen. Organisationen har siden 2015 haft et samarbejde med Medina om at skabe opmærksomhed omkring mennesker på flugt.

Medina har selv været ude med en undskyldning på sin Facebookside, hvor hun skriver, at hun er flov og angrer dybt.

»Til alle jer jeg har skuffet: I har min uforbeholdne undskyldning. Jeg kan kun ydmygt håbe, at jeg fortsat kan få lov at inspirere jer med de ting, jeg finder vigtige i verden,« skriver hun.