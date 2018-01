Efter #metoo-anklager: Kevin Spacey-skandale har kostet Netflix flere hundrede millioner

Da #metoo-anklagerne mod skuespilleren Kevin Spacey sidste efterår langsomt begyndte at dukke op, var der måske nogle hos Netflix, der rev sig i håret.

Han spillede nemlig på det tidspunkt hovedrollen Frank Underwood i den populære Netflix-serie "House of Cards." Men efter det kom frem, at han angiveligt har forgrebet sig seksuelt på en række yngre mandlige skuespillere, blev han fyret fra den prisvindende serie.

Netflix bryder med Kevin Spacey efter anklage om overgreb

Nu er det blevet offentliggjort, hvad fyringen af Spacey kommer til at have af konsekvenser for streamingtjenesten.

Det løber op i ikke mindre end 39 mio. amerikanske dollars, hvilket svarer til 237 mio. danske kroner. Det skriver flere internationale medier som The Independent.

»Vi tog en omkostning på 39 mio. dollar (237 mio. kr., red.) for indhold, vi besluttede ikke at gå videre med,« lød det i en udtalelse fra Netflix i forbindelse med regnskabet.

Det store tab skyldes ifølge selskabet selv, at man allerede havde en sæson klar, da skandalen rullede.

Spacey-sagen startede, da skuespilleren Anthony Rapp i efteråret beskyldte Kevin Spacey for at have gjort seksuelle tilnærmelser mod ham til en privat fest i 1986, da Rapp blot var 14 år. Det skete i et interview med internetmediet Buzzfeed News.

Rapp var blevet inspireret af den omfattende bevægelse, der i løbet af efteråret bredte sig under hashtagget metoo, hvor mænd og kvinder delte deres personlige historier om alt fra upassende opførsel til chikane og overgreb på sociale medier såvel som i etablerede nyhedsmedier.

58-årige Kevin Spacey har selv forklaret, at han ikke husker den episode, der angiveligt skal have udspillet sig i 1986. Han valgte dog hurtigt at gå ud med en undskyldning.

»Hvis jeg optrådte, som han siger, så skylder jeg ham en stor undskyldning for at have udvist, hvad der måtte have været en stærkt upassende, beruset opførsel,« skrev han i en erklæring.

Spacey fik stor kritik for i samme erklæring at springe ud som homoseksuel, idet han blev beskyldt for at forsøge at dreje fokus over på noget andet end den påståede episode.

20 nye anklager mod Spacey fra berømt teater

Siden er der kommet flere anklager frem mod skuespilleren. Det berømte teater Old Vic, hvor Spacey var kunstnerisk direktør mellem 2004 og 2015 i London, har registreret 20 personlige vidnesbyrd om påstået upassende opførsel fra "House of Cards"-skuespilleren. Det skrev teatret i november sidste år i en pressemeddelelse, hvor man dog ikke uddybede de enkelte forklaringer.

Netflix kom alligevel godt ud af 2017, hvor omsætningen steg med 36 pct. - virksomheden omsatte for 11. mia. dollars i 2017, hvilket svarer til 67 mia. kr. Samtidig lykkedes det at få 8,3 mio. nye abonnenter i årets sidste kvartal.

Sjette og sidste sæson af House of Cards bliver optaget uden Kevin Spacey, men med Robin Wright, som spillede hans kvindelige modpart Claire Underwood, i hovedrollen.