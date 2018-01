Et hav af sorte kjoler: Skuespillerne i Hollywood viser deres støtte efter #MeToo-bølgen

Til de store prisshows i Hollywood er den røde løber ofte et hav af glitrende, farverige kjoler.

Men til Golden Globes-showet søndag aften vil mange af Hollywoods stjerner være iført sort for at vise solidaritet med de mange ofre for sexchikane og overgreb i underholdningsbranhcen.

Golden Globes er det første store prisshow siden den verdensomspændende #MeToo-debat begyndte, og flere udenlandske medier som Variety, BBC og Los Angeles Times spår, at der kommer til at være et stort fokus på debatten.

Talkshowværten Seth Meyers har i flere interviews udtalt, at han, som vært for Goldens Globes, heller ikke vil styre uden om emnet.

»Vi kommer ikke til at ignorere det. Det er elefanten i rummet. Vi prøver at finde en måde at adressere det på, uden at distrahere fra alle de gode ting, der sker i Hollywood. Vi finder forhåbentlig en balance,« siger han til tv-kanalen NBC.

Hvorfor kommer #MeToo først nu? De kendte og stjernerne har gjort det muligt Ressourcestærke kvinder er gået forrest med historier om sex-krænkelser. Men flere kendte skal med, hvis det skal blive en folkelig sag.

Men det er ikke kun kvinderne, som kommer til at iklæde sig sort søndag aften. Flere modehuse har meldt ud, at mændene også har udvist en stor interesse. Det giver stylisten Ilaria Urbanati bl.a. udtryk for på Instagram.

»Alle bliver ved med at spørge mig. Og ja, mændene vil også være iklædt sort tøj. De vil være solidariske med kvinderne i denne protest mod ulighed til dette års Golden Globes. Alle mine mænd vil i hvert fald. Man kan vist roligt sige, at dette ikke er det rigtige tidspunkt skille sig ud fra mængden,« skriver stylisten, der arbejder for skuespillerne Dwayne Johnson, Tom Hiddleston og Armie Hammer.

Oscar-vinder beskyldes for voldtægt og sexchikane

Flere skuespillere har delt opfordringen og deres tanker om det sorte festtøj under hashtagget #WhyWeWearBlack på de sociale medier.

Skuespilleren Alyssa Milano deler opfordringen på Twitter:

Det samme gør skuespilleren Mark Ruffalo. I en video, han har delt på Twitter og Instagram, siger han:

»Jeg beder alle jer derude om at iklæde jer sort tøj og poste det på sociale medier med hashtagget TimesUp og WhyWeWearBlack.«

»Det er for at støtte en masse skønne, modige kvinder, som beder om lighed på arbejdspladsen ved bl.a. at stoppe sexchikane,« siger Mark Ruffalo i videoen.

Emma Stone, Meryl Streep og Eva Longoria er nogle af de kvindelige skuespillere, som har meldt ud, at de vil iføre sig sort til den store prisuddeling.