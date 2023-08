Ketchup-effekten satte ind, da Aarhus Kommune bad om idéer til byudviklingen

»Mange skuffelser og megen indignation over byudviklingen kunne undgås, hvis man i højere grad benyttede sig af de formelle muligheder for at blive hørt og søge indflydelse,« skrev han og konstaterede, at Danmarks Naturfredningsforening ofte først når det er for sent »modtager frustrerede henvendelser fra borgere, som føler sig overhalet af virkeligheden og sat uden for indflydelse«.

Jeg skal ikke kunne sige, om netop det debatindlæg har været udslagsgivende. Men jeg kan da konstatere, at der kom skub i sagerne efterfølgende. Høringsfasen sluttede tirsdag den 15. august, og nu er der bogført 218 høringssvar til strategiplanen. Mere end halvdelen er dateret på høringsfasens sidste dag.

En del er forslag fra lodsejere, udviklere og bygherrer, men private, fællesråd, beboergrupper o.l. er også rigt repræsenteret. Særligt et forslag fra Tækker Group samt en række grundejere om fremtidig byudvikling på et større landbrugsareal i Skæring fylder meget.