22/10/2022 KL. 17:30

I valgkampens hede taler ingen om, hvordan pengene tjenes

Frem mod 2030 forventes der at mangle 90.000 medarbejdere på det danske arbejdsmarked. Lad os bruge valgkampen på at drøfte, hvordan vi forbedrer vilkårene for landets virksomheder og udnytter eksportpotentialet.