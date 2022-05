Men hvad kan en lille hobbittyv, som hellere vil drikke te kl. 16 i sit lille hobbithul, gøre ved drager og ondskab? Moralen må være, at selv det mindste lille væsen kan gøre en stor forskel, men det forudsætter selvfølgelig, at man har et frit valg til at gøre det. Derfor er det frie valg tæt knyttet til det gode i Tolkiens univers. Saurons ondskab består netop i, at han fratager andre det frie valg, hvor det gode altså er noget, man vælger – ved at tage ansvar og handle.

Ligesom for Bilbo Sækker er det nemmere at blive i vores eget lille hobbithul og drikke te i ro og mag, mens verdenen omkring os buldrer derud af, men faktisk kan vi ligesom Bilbo vælge at gøre en forskel. Den er måske umiddelbart lille, men er vi mange nok, kan det have stor betydning. I forhold til krigen i Ukraine er det ikke kun politikerne og magthaverne, der kan sørge for, at vi viser vores foragt for den aggression, der spreder sig østfra. Derfor skal vi blive ved med at lyse rådhustårnet op i gult og blåt, så vi hele tiden bliver mindet om, hvad de kæmper for i Ukraine. Vi kan også vise vores holdning ved ikke at købe produkter, som sælges eller produceres i Rusland, og vi kan gøre vores stemme gældende, ligesom 39 europæiske lande og Australien gjorde i forbindelse med Eurovision Song Contest den 14 maj. Her viste seerafstemningen, at næsten alle landene havde givet Ukraines sang 12 point, selv om det åbenlyst ikke var den bedste. Det var et tydeligt signal fra helt almindelige mennesker om, at krigen skal stoppe – og en direkte opbakning til Ukraine.

Sammen med de andre europæiske lande har vi friheden til at vælge, og det skal vi værne om mere end nogen sinde før. Vi skal stå sammen om at bekæmpe det onde – ligesom de gør i Tolkiens verden.