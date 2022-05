Et mærkeligt folketingsår

Folketingsåret 2021-2022 har igen været præget af covid-19 og de deraf mange beslutninger om skiftende nedlukninger og genåbninger. Heldigvis er vi nu på den rigtige side af pandemien, og jeg krydser fingre for, at den ikke vender tilbage.

Og siden slutningen af februar 2022 har krigen i Ukraine unægtelig fyldt meget i det politiske landskab på Christiansborg. Og med rette. For Putin har bevist, at han absolut ingen respekt har for andre landes suverænitet eller for vores territoriale grænser i Europa – og det må ikke gå ustraffet hen. Derfor er jeg enormt stolt over, at vi på tværs af rød og blå har fundet hinanden i en historisk aftale om fremtidens forsvars- og sikkerhedspolitik, så vi kan komme med et robust og troværdigt svar på den russiske trussel. En aftale, hvor Danmark endelig tager ansvar og vil leve op til sine forpligtigelser i Nato om at øge forsvarsbudgettet til 2 pct. af bnp. Det er en stor milepæl for dansk forsvar, som Venstre har presset på for i årevis.