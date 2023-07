Som repræsentant for "den grå garde" er jeg blevet en smule flov

Har I glemt:

At det ikke er ”den grå garde”, der sørger for udvikling.

At de, der har fingeren på pulsen, er bedst rustet til at vise vejen.

At omegnskommunerne også ønsker udvikling af Aarhus havn.

At mennesker ikke kan leve af uforandret udsigt.

At selv en ”unødvendig” bro kan blive en national stolthed.

At ”den grå gardes” økonomi ikke varer evigt?

Kære ”grå garde”, brug jeres overskydende tid fornuftigt og gå ind i udvikling omkring jer med positive holdninger og respekt for yngre generationers ønske om fortsat at kunne sikre egen velfærd, når deres tur kommer til at læne sig tilbage, og knap forstår ungdommens/næste generations ønsker.