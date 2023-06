Vores havmiljø er hårdt presset. Hvor ålegræsset tidligere spredte sig som undersøiske skove og var grobund for alverdens dyr fra hummeren til marsvinet, ser vi nu golde ørkner alt for mange steder. Og alt for længe har fiskeriet i de indre danske farvande været for nedadgående. Bare spørg fiskerne i Aarhus Bugt.