Debat: Havneudvidelsen er ikke én stemme værd

Det er statens rolle at beskytte sine borgere mod skade og ulovlige frihedsindskrænkninger. Det kan de fleste, uanset politisk ståsted gå med til. Når vores kommune, som den udstrakte arm af staten, ikke har en nultolerance overfor mere udledning af CO 2 , fordi væksten, koste hvad det vil, skal sikres, så føjer den klimakrisen. Lokale politikere gør sig selv medskyldige i, at klimakrisen udvikler sig, mens de passivt kigger til og lader dens konsekvenser udfolde sig overfor borgerne. Den slags adfærd vil lede til skade og uoverskuelige udgifter for mennesker i vores nære fremtid.

Har politikerne modet?

Det er ikke en acceptabel vej for Aarhus at gå, og det er ikke et acceptabelt signal at sende til borgerne i Aarhus.