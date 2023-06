07/06/2023 KL. 09:00

For abonnenter

Hvor længe vil du som borger acceptere et sundhedsvæsen i forfald?

Hvordan vil du mødes i det danske sundhedsvæsen? Det spørgsmål synes vi tillidsrepræsentanter for sygeplejerskerne på Aarhus Universitetshospital, at du skal reflektere over, når du læser dette brev.