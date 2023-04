Udvidelsen af Aarhus Havn har været debatteret heftigt. Men det er grundlæggende positivt for Aarhus og for Danmark, at der er indgået en fremtidsorienteret politisk aftale om en havneudvidelse.

Dansk Industri anerkender, at udvidelsen har visse negative konsekvenser i anlægsfasen for borgerne, udsynsmæssigt for naboer mv.,