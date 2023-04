Jeg løber og tænker på, at fortællingen om Phidippides’ løb fra Marathon til Athen med et budskab om sejr i virkeligheden handler om at få fred. Og kommer således frem til at maratonløb i dag faktisk er demonstrationer for fred, og at Copenhagen Marathon er et fredsløb.

Samtidig er jeg også kommet frem og tilbage til mit udgangspunkt på Brabrandstien. Jeg er kommet hjem med fred i sindet. Ønsker jeg kunne blive i drømmen og siger til mig selv: HUSK DET NU! Take it easy! Vi løber jo bare for at få fred!