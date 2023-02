23/02/2023 KL. 09:30

For abonnenter

Der er ikke tale om misforståelser om havnen, der er tale om et kæmpemæssigt demokratisk svigt

Efter vedtagelsen af havneudvidelsen står vi med en dyb kløft imellem havnen og et politisk system på den ene side og borgerne og et skrantende havmiljø og klima på den anden. En række havnevirksomheder har ”sejret ad helvede til” og efterlader et kæmpemæssigt demokratisk svigt.