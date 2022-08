Det dur ikke med døve ører og lukkede møder om Aarhus Havn

Det er slet ikke sikkert, at der er foregået noget på møderne, som er interessant for offentligheden, eller noget, der ikke tåler dagens lys. Men alene det, at det er et lukket rum, er begrænsende for demokratiet, og det risikerer at gøre hele forvaltningen til genstand for unødig kritik.

Ved fremlæggelse af et decideret referat kunne mistilliden mellem befolkning og den politiske ledelse afmonteres. Helt enkelt. Det udtalte ønske har foreløbigt været for døve ører.

Havne er kritisk infrastruktur. De har en betydning, der rækker langt ud over kommunegrænsen. Havne påvirker arbejdsmarked, handel og industri i hele landet. Derfor er det besynderligt, at vi stadigvæk ser på de danske havne som isolerede øer – selvstændige selskaber – der primært agerer ud fra en forestilling om, hvad der er bedst for dem selv og egne snævre økonomiske interesser.

Der er behov for et større perspektiv og national planlægning.