Hvem vækker Medom?

»Din søn er nummer seks på garantilisten.«

Det startede godt, da jeg forleden ringede til pladsanvisningen i Aarhus Kommune for at spørge ind til fremtidsperspektiverne for en børnehaveplads i Solbjerg til min søn.

»Som det ser ud lige nu, skal I ikke regne med, at han kan få en plads i Solbjerg før efter sommerferien i 2023,« fulgte den søde dame så op i telefonen. Noget af en mavepuster at gå på sommerferie med, og med tanke på at min søn blev skrevet op til en børnehaveplads i oktober 2021, ser vi i øjeblikket ind i, at der som minimum er 22 måneders ventetid på en børnehaveplads i Solbjerg.