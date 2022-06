Alle unge skal have en chance – også i Østjylland

For vi står over for to store samfundsudfordringer, som det er afgørende, at vi tør tage fat på. I yderområder er flere gymnasier lukningstruede pga. faldende elevtal. Det har store konsekvenser for den enkelte elev og lokalsamfundet, når det lokale gymnasium lukker, og eleverne får langt til nærmeste uddannelsessted.

I de større byer er der stigende udfordringer med, at elever med ikkevestlig baggrund klumper sig sammen, og det kan skabe polarisering og parallelsamfund. Udviklingen går den forkerte vej, også i Aarhus. Tag Aarhus Gymnasium, Tilst som et eksempel.

I 2010 var der 34 pct. elever med ikkevestlig herkomst. I 2020 var det antal steget til 49 pct. Vi må ikke lukke øjnene for, at det skaber integrationsudfordringer, når man kun møder folk som sig selv. For ikke at tale om, at det er sund fornuft og en værdi i sig selv, at vi mødes på tværs. Det gælder i mange dele af vores samfund: folkeskolen, fodboldklubben, boligområdet og på arbejdspladsen.