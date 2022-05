Fællesrådet: Pier 3 tilhører hele Aarhus

Det vil været oplagt at designe parken, så eksempelvis et marked- og eventområde med fast underlag kan understøtte større arrangementer. Lodstårnet skal selvfølgelig bevares, og den gamle færgerampe kunne måske indgå som et kulturhistorisk minde.

Et oplagt tiltag er også en beskyttet strand. Vandsport i Bassin 7 og måske bådebroer i Bassin 6. Arealer til sport, f.eks udendørs beachvolley, håndbold, basket og klatrefaciliteter, og en naturlegeplads i synergi med Naturhistorisk Museum. En amfiscene ud mod bugten vil give mulighed for nogle enestående kultur- og koncertoplevelser. Et hotspot for natur og havmiljø midt i Aarhus vil sende et stærkt signal om, at Aarhus tager biodiversitetskrisen alvorligt.

Vi er selvfølgelig fuldt ud klar over, at en Park på Pier 3 kræver ekstern finansiering, men vi tror også på, at melder byrådet positivt ud, så vil fonde og andre også vise interesse.