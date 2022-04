Vindmøller på Aarhus Havn er ren symbolpolitik fra SF's hånd

Vindmøller ved Aarhus Havn er ren symbolpolitik.

Vindstyrke og vindforhold er langtfra tilstrækkelige til at give en produktion, som kan betale sig, og som erhvervslivet nok ikke vil binde an med. Aarhus Havn ligger nemlig i en nedhulning, og den herskende vind fra vest skal over en kraftig ru overflade, som byen giver.