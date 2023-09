Når byrådets partier torsdag kl. 10 mødes på Aarhus Rådhus for at indlede de sidste forhandlinger om næste års budget, bliver det uden Enhedslisten.

Mandag aften meddelte partiet, at det ikke kan leve med de krav, som borgmester Jacob Bundsgaard (S) har stillet for at være med i de afsluttende forhandlinger.

»Den indeholder nedskæringer på over 200 mio. kroner, som rammer både velfærden og klimaet, samt et komplet forbud mod at drøfte skattestigninger. Dertil kommer, at der ikke gives kompensation for den meget høje inflation, svarende til 100 mio. kroner,« skriver Enhedslisten.