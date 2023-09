Lastbil med grise brød i brand: Politiet måtte skyde dem

Politiet skød grisene

I lastbilen var der 145 grise om bord. Og de besværliggjorde i den grad arbejdet for at få morgentrafikken til at glide.

Grisene var nemlig blevet lukket ud af lastbilen i forbindelse med branden.

Derfor var der mellem lastbilen og de biler, der holdt i kø, løse grise. Motorvejen blev spærret i begge retninger som følge af de pludseligt meget fritgående dyr.

Østjyllands Politi vurderede, at det af hensyn til dyreetik og trafiksikkerhed måtte tage drastiske midler i brug.