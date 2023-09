19/09/2023 KL. 10:45

Startede selv med kost og skovl – forventer at runde omsætning på 25 mio. kr. i år

Nye tal fra eStatistik viser, at små og mellemstore virksomheder har stor betydning for Aarhus. En af dem er rengøringsfirmaet Servico A/S, som stort set kun har udlændinge ansat.