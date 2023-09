Hjalp folk i nød

Den tredje borger, som modtog tak, var den 19-årige Anton Pihl-Thingvad fra Risskov.

Han modtog hyldest for sit samfundsbidrag den 14. marts i år, hvor han i forbindelse med en påsat brand på Campus Djursland i Grenaa udviste handlekraft. Det gjorde han, da han ydede førstehjælp på en ung mand med slemme brandskader ved hurtigt at sørge for, at han blev skyllet under en bruser. Politiet vurderer, at hans indsats betød, at mandens brandskader blev mildere.