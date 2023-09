For fans af debatten om havneudvidelsen er der godt nyt: Sagen er slet ikke slut.

Inden klagefristens udløb i weekenden nåede fire parter at klage til Planklagenævnet over kommunens lokalplan for havneudvidelsen. Det kan betyde et års debat mere, og spørger man en af klagerne, skal debatten gerne holdes i live frem til tirsdag den 18. november 2025 – næste kommunalvalg.