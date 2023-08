At Aarhus nu har fået sin egen specialdesignede rose, vækker glæde på byens borgmesterkontor.

»Bag Aarhus Rosen er et oprigtigt ønske om at glæde og forskønne vores by, og det har naturligvis min fulde opbakning. Samtidig er det hensigten at donere roser til almennyttige projekter med særligt fokus på blandt andet demenshjem og plejehjem samt offentlige parker og pladser i Aarhus Kommune – og det synes jeg, er et rigtig godt og beundringsværdigt initiativ,« siger borgmester Jacob Bundsgaard.

Rose-projektet er blevet ført ud i livet med 300.000 kr. i støtte fra Købmand Herman Sallings Fond.