Det er længe siden, at Aarhus så den sidst. Den bilfrie søndag.

Faktisk er det ret præcist 50 år siden, at man ved et regeringsindgreb som følge af oliekrisen indførte restriktioner for brug af brændstof.

Men nu er den tilbage – dog i en mere skrabet version, hvor kun syv af Aarhus’ gader og én plads blev spærret