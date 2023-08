29/08/2023 KL. 06:00

For abonnenter

De mangler ikke længere sygeplejersker på Akutafdelingen på AUH

På sygehuse landet over er mangel på sygeplejersker et akut problem. Sådan var det også på Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Men et nyt tiltag har haft en vild effekt.