21/08/2023 KL. 19:00

Erhvervsorganisation: Færre biler går ikke ud over handelslivet

Byens butikker skal nok klare sig, hvis Aarhus Byråd beslutter at lukke mere ned for privatbiler i Aarhus C. Men det kræver investeringer i kollektiv trafik, fastslår bl.a. Erhverv Aarhus.