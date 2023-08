Cole Shackelford plejede at have hår helt ned til skuldrene.



Men det måtte han klippe af, da han meldte sig ind i den amerikanske hær for snart tre år siden.

»Det var et offer, men det var det værd,« fortæller den nu karseklippede soldat med et smil, inden han lader blikket falde på sine midlertidige arbejdsplads, det enorme