19/08/2023 KL. 15:00

For abonnenter

Hvor mange pizzeriaer er der plads til i byen? Et til åbenbart

Det vrimler med gode aarhusianske pizzeriaer, der også ved, hvad de skal have for maden. Vi testede menuen hos Spröd by Bojesen, der netop har udvidet forretningen i tætbefærdede Risskov.